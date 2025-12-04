live mn Mandas: "Abbiamo visto in video gli errori, ma anche a Milano avevamo fatto una buona gara"

vedi letture

Christos Mandas, portiere della Lazio, si è così espresso in conferenza stampa al termine di Lazio-Milan.

Come hai vissuto questo periodo? Che momento è per te? "Sono pronto per aiutare la squadra quando c'è bisogno. oggi è stata una bella partita: importantissimo aver giocato, sono contento".

Avete fatto gruppo? "Il gruppo è unito, ci aiutiamo: questa è il nostro modo di lavorare. Questa è la nostra forza, siamo un bel gruppo: è importanto, andiamo avanti così".

Cosa è cambiato dalla partita di sabato? "Siamo stati più compatti, anche nelle uscite. Abbiamo visto in video gli errori, ma anche a Milano avevamo fatto una buona gara".

Valuti un prestito per giocare? "Non ho parlato col club. Io sono concentrato sul lavoro e aspetto

LAZIO-MILAN, LE DICHIARAZIONI POST GARA DI ALLEGRI

"Chi vince - ha spiegato Massimiliano Allegri a SportMediaset nel post Lazio-Milan - ha sempre ragione, la Lazio ha vinto una partita in cui ha avuto più difficoltà rispetto a sabato. Era una partita bloccata e chi segnava per primo vinceva: abbiamo avuto un'occasione e on abbiamo fatto gol, poi non abbiamo difeso bene sul calcio d'angolo. Jashari ha fatto una bella partita dopo tanto tempo, Ricci ha fatto una buona partita. Dispiace essere usciti perché ci tenevamo ma ora obbiamo mettere tutto da parte e pensare al Torino. Dobbiamo essere arrabbiati: quando perdiamo e veniamo eliminati ci deve essere dispiacere. D'altra parte dobbiamo guardare in avanti, c'è Torino e Sassuolo prima della Supercoppa Italiana in Arabia. Sul gol potevamo difendere meglio. Avevamo il comando della partita e abbiamo sbagliato tre o quattro palle facili: abbiamo regalato una punzione, un calcio d'angolo e abbiamo subito gol. È successo con la Cremonese e col Pisa: diventiamo pericolosi e dobbiamo migliorare... Leao anche stasera ha avuto una bella occasione, si è mosso bene dentro e fuori l'area: quando non c'è va occupata con altri giocatori. Ha fatto una buona paritta e si è messo a disposizione della squadra. Non bisogna deprimersi perché abbiamo una stagione davanti e l'obiettivo è giocare la Champions l'anno prossimo. Abbiamo Pulisic e Leao che hanno fatto 10 gol in due: abbiamo bisogno dei centrocampisti, di fare più gol sulle palle inattive. Gimenez deve ancora rientrare".