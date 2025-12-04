live mn Sarri: "Per fortuna, è finita tutta a un tratto la sofferenza e la nostra vittoria è legittima"

vedi letture

Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, si è così espresso in conferenza stampa nel post Lazio-Milan:

I cambi hanno cambiato il match? "Le sostituzioni ci hanno dato una grande mano già sabato e probabilmente ci avrebbero portato a fare risultato. Alcuni non sono alcuni al massimo, ma ci danno una mano per gli spezzoni: molto velocemente saranno in grado di darci più minuti. Questa sera sono stato un fattore".

Un giudizio su Noslin? "Non penso a una sua cessione, non ne abbiamo parlato. In queste gare, deve entrare un giocatore che può fare la prima punta: in gare più chiuse farebbe più fatiche. Ho la sensazione che ci può dare una mano e lo sto facendo entrare".

La Lazio è una squadra da big match? Un parere su Tavares? "Tavares non è un soggetto semplice, io ci ho provato con le buone e ora con le cattive: lo sto tenendo a distanza, lo faccio giocare poco così che si incazza (ride, ndr). Sui big match, non c'è un rapporto certo: può essere un discorso di caratteristiche. Magari abbiamo problemi con le squadre che si chiudono. Speriamo sia un fattore di motivazione e basta ".

Vorrebbe fare uno squillo a Milinkovic? "Si stanno abituando a stipendi che qui non vedrebbero. Fa piacere il loro attaccamento, ho visto la foto dell'esultanza di Sergej al gol, è bello. Ma oggi per noi non sono proponibili economicamente. Luis Alberto ci farebbe comodo per tecnica e assist, Sergej per gol e assist: ci farebbero comodo".

Quando ha capito che si poteva portare a casa. Cosa pensa della gara di Gila? "Prepariamo a non fargli fare errori, ci ha fatto perdere un pallone da dilettanti: non lo deve fare. L'inizio della ripresa è stato come a Milano: per fortuna, è finito tutta a un tratto la sofferenza e la nostra vittoria è legittima".

Zaccagni è un leader? "Tecnico sicuramente. Da come l'ho ritrovato, sta prendendo anche le sembianze di leader a tutto tondo".

Insigne arriverà? "Non lo so, abbiamo parlato di altri ruoli. Poi vedrà la società. Io ci sono affezionatissimo, è come un figlio, ma i conti li fa la società".