Allegri guarda avanti: “Passo indietro? No. Pensiamo alle due partite prima della Supercoppa”

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset nel post partita di Lazio-Milan, match perso dai rossoneri per 1-0 grazie ad un gol di testa di Zaccagni, segnato al 80' minuto, il mister Massimiliano Allegri ha risposto così a queste due domande dallo studio:

Passo indietro? "No. Dobbiamo essere arrabbiati: quando perdiamo e veniamo eliminati ci deve essere dispiacere. D'altra parte dobbiamo guardare in avanti, c'è Torino e Sassuolo prima della Supercoppa Italiana in Arabia"

Cosa recrimini di più: occasioni fallite o gol subito? "Sul gol potevamo difendere meglio. Avevamo il comando della partita e abbiamo sbagliato tre o quattro palle facili: abbiamo regalato una punzione, un calcio d'angolo e abbiamo subito gol. È successo con la Cremonese e col Pisa: diventiamo pericolosi e dobbiamo migliorare..."