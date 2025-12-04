live mn Allegri: "La cosa positiva è che stanno bene tutti, ma spesso in pieno controllo facciamo qualche errore di troppo"

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Lazio-Milan,

Ti aspetta una gara del genere?

"Partita bloccata, chi segnava vinceva: era già successo sabato. Abbiamo giocato meglio oggi, ma a calcio conta chi vince. Sono stati bravi a cogliere l'episodio. Siamo arrabiati e dispiaciuti, ma domani è un altro giorno".

Cosa è mancato stasera?

"Nel primo tempo potevamo giocare più veloce tra le linee, ma si sono difesi bene. Nel secondo abbiamo avuto occasioni, siamo stati leggeri sul corner... nel nostor miglior momento abbiamo preso gol: dobbiamo migliorare".

Si ritiene soddisfatto di Jashari?

"No, era in buona condizione e ha fatto una buona partita. Anche Estupinan. La cosa positiva è che stanno bene tutti, ma ci dispiace: ora però non dobbiamo deprimerci, non era semplice, ma prepariamo la gara col Torino".

Le serve un rinforzo in più in avanti?

"Non era semplice stasera, la Lazio concede poco. Normale che a Milano abbiamo avuto occasioni, ma con loro è sempre difficile: oggi ne abbiamo avute anche di più. Se concedi e nei dettagli sbagli, come stasera nei corner, perdi. Stasera abbiamo fatto bene, segnando il giudizio cambiamo. Ora devo pensare alla prossima partita, ma spesso in pieno controllo facciamo qualche errore di troppo".