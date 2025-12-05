Tutto fatto per Arizala: sarà a Milano dopo la finale di Coppa colombiana

Juan Arizala sarà un nuovo calciatore del Milan: questo è quello che conferma il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano che questa mattina nel suo video ha confermato le indiscrezioni di ieri del collega Matteo Moretto. Il laterale sinistro classe 2005, che si è messo in mostra con la Colombia U20 al Mondiale di categoria, diventerà un calciatore del Milan per 3 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita in favore del Deportivo Independiente Medellin, club in cui attualmente milita.

Secondo quanto viene riportato, Arizala sarà a Milano subito dopo la finale di Coppa colombiana che la sua squadra giocherà, andata e ritorno, contro l'Atletico Nacional nei prossimi giorni: ancora non ci sono le date ufficiali delle partite. Dopo la finale, il giovane esterno partirà alla volta dell'Italia per visite mediche e firme sul contratto. Come viene sottolineato, il giocatore ha spinto moltissimo per trasferirsi in rossonero non appena la dirigenza di via Aldo Rossi ha bussato alle porte del suo club.