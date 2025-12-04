Juan Arizala al Milan: 3 milioni al Deportivo Independiente Medellin
La trattativa per Juan Arizala, terzino sinistro colombiano classe 2005, sta bruciando tutte le tappe. Dopo l'indiscrezione di Matteo Moretto su YouTube, è arrivata anche la conferma dell'accordo tra Milan e Deportivo Independiente Medellin da parte di Fabrizio Romano. Secondo l'indiscrezione, il club rossonero è pronto a versare 3 milioni di euro più una clausola sulla futura rivendita nelle casse della squadra sudamericana. Si tratterebbe di una delle cessioni più alte della storia del massimo campionato colombiano. Il giocatore aveva proposte dall'Inghilterra e dal Belgio.
Questo il tweet di Fabrizio Romano: "Juan Arizala al Milan, ci siamo! Accordo raggiunto per il terzino ventenne dal Deportivo Independiente Medellin al Milan. Commissione da 3 milioni di euro più clausola di rivendita per una delle vendite record nella storia del campionato colombiano. Respinte le proposte di Inghilterra e Belgio per l'adesione al Milan".
🚨🔴⚫️ Juan Arizala to AC Milan, here we go! Deal in place for 20 year old fullback to join Milan from Deportivo Independiente Medellin.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 4, 2025
€3m fee plus sell-on clause for one of the record sales in Colombian league history.
Proposals from UK/Belgium rejected to join Milan. 🇨🇴 pic.twitter.com/A7aQZZ2tF9
