I numeri stagionali di Juan David Arizala, il classe 2005 vicino al Milan MilanNews.it
Oggi alle 19:30Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis

Nel corso dell'ultimo video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha svelato che il Milan è molto vicino all'ingaggio di Juan David Arizala, terzino classe 2005 dell'Independiente Medellin la cui valutazione si aggirerebbe attorno ai 2-3 milioni di euro (quindi il 100% in più rispetto ai 250mila di Transfermarkt). 

Con la maglia di una delle squadre più importanti di tutta la Colombia, Arizala ha fino a questo momento totalizzato 26 presenze, 2 gol e un assist per un totale di 1147' giocati, numeri che in qualche modo posso essere paragonati a quelli di Bartesaghi, che contando le 10 presenze in Serie A ne ha fino a questo momento giocati 757. 