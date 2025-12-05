Sabatini non ci crede: “Coincidenze col Napoli non significano niente”

vedi letture

Dopo l'uscita dei rossoneri dalla Coppa Italia, avvenuta per mano della Lazio proprio come il Napoli dell'anno scorso, il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha commentato così sulla questione:

Il Milan di quest'anno come il Napoli dell'anno scorso? "È la domanda che si fanno tanti tifosi rossoneri con la malcelata speranza di una risposta affermativa. Quali sono i particolari che uniscono le due esperienze, quella della Napoli di Antonio conte l'anno scorso e quella del Milan di Massimiliano Allegri di quest'anno. In realtà sono coincidenze abbastanza deboli per ora per dare concretezza a questa che sarebbe una storia ripetuta evidentemente sorprendente. Allora, il primo particolare la sconfitta alla prima giornata per il Napoli a Verona e per il Milan è successo in casa con la Cremonese. Altro particolare, quello fondamentale, è non giocare la Champions League e le coppe europee. Naturalmente non è detto che sia una vantaggio, ma comunque nell'opinione comune è un vantaggio. Poi c'è anche il particolare dell'eliminazione dagli ottavi di finale di Coppa Italia ad opera della Lazio, quello che si è verificato puntualmente con il Napoli un anno fa e con il Milan ieri. Bastano questi episodi che si ripetono per dire che potrà fare come il Napoli dell'anno scorso ? Io personalmente credo che ci siano anche dei particolari da aggiungere, per esempio dopo la sconfitta di Verona a Napoli arrivarono McTominay e Lukaku, uno fondamentale, Lukaku, l'altro miglior giocatore del campionato. Dopo la sconfitta con la Cremonese invece al Milan è arrivato soltanto Rabiot come giocatore di un certo spessore e titolare sicuramente imprescindibile per la squadra di Allegri"