Ceccarini: "Il Milan sta cercando di accelerare i tempi per affondare il colpo sull'attaccante"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle entrare del Milan in vista del prossimo calciomercato, soffermandosi in modo particolare sulla questione attaccante, tema delicato dalle parti di via Aldo Rossi:

"L’apertura del mercato di gennaio è sempre più vicina e il Milan sta cercando di accelerare i tempi per affondare il colpo sull’attaccante. È evidente che la partenza di Gimenez sia una possibilità sempre più concreta. Difficile che il suo futuro sia ancora in Italia nonostante l’interesse della Roma. Il Milan si sta attivando su più fronti per cercare il profilo giusto per sostituirlo. Il nome nuovo è quello di Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Il giocatore sarebbe tentato da un’esperienza in serie A e per questo il club rossonero sta sondando il terreno per capire se già in questa sessione invernale sia possibile fare un tentativo o meno. In questo momento la società inglese non ha intenzione di cederlo, solo davanti ad un’offerta veramente molto alta potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di privarsene a metà stagione. Ovviamente Tare lavora su più tavoli e continua a tenere vivi i contatti anche per Fulkrug del West Ham. Il centravanti tedesco rimane un’opzione molto concreta, i rossoneri sono in pressing da tempo. Ci sono però anche altre soluzioni. Sempre all’estero non è da trascurare la pista che porta a Fabio Silva, classe 2002 che al Borussia Dortmund non sta trovando molto spazio. Oltre a lui non sono da sottovalutare i profili di Panichelli dello Strasburgo e Burkardt dell'Eintracht. In serie A i riflettori sono invece puntati su Pellegrino del Parma, classe 2001. Insomma presto il Milan scioglierà le sue riserve anche se tutto prima dovrà passare dalla cessione di Gimenez".