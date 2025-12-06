3 colpi per lo scudetto: il 9 la priorità, ma prima serve una cessione

A questo Milan viene rimproverata una cosa in particolare: la rosa corta. Sicuramente Massimiliano Allegri c'entra qualcosa, anche perché ha voluto lui una squadra da massimo 20 giocatori sulla quale fare affidamento, ma il problema è che alcuni di questi, almeno per il momento, non si stanno dimostrando essere all'altezza della situazione.

Per questo motivo nel prossimo calciomercato invernale il Milan avrebbe in mente di mettere a segno almeno 3 colpi per rinforzare e completare la rosa di Massimiliano Allegri, ma prima serve una cessione.

3 colpi per lo scudetto

Al 6 dicembre il Milan è là, in testa alla classifica, a pari punti con il Napoli. Per cominciare a parlare di scudetto, almeno secondo il diktat allegriano, bisogna quanto meno aspettare marzo, ma nel frattempo squadra e società devono mettersi nelle condizioni di poter arrivare a quel mese in una posizione di classifica adeguata.

Per questo motivo si cercherà di puntellare la rosa a gennaio, non stravolgendola ma rinforzarsi in quei reparti dove è (ad oggi) carente. Ma cosa serve realmente a questo Milan? Difensore centrale e esterno di centrocampo sicuramente, ma la priorità resta la prima punta. L'investimento Nkunku si sta dimostrando essere un fallimento, motivo per il quale Allegri ha chiesto un centravanti di peso alla propria dirigenza in vista della seconda parte di stagione. Jean-Philippe Mateta e Niclas Fullkrug sono i due nomi sul taccuino del Milan, ma per puntarne quanto meno uno serve prima una cessione.

Cessione: scelto il sacrificato

Il Milan a gennaio farà mercato solo in caso di cessione importante. Il sacrificato sembrerebbe essere Santiago Gimenez, anche se il padre recentemente ha dichiarato che il Bebote sta bene in rossonero e non vorrebbe lasciarlo. Nel frattempo diverse squadre di Premier League si sarebbero cominciare a muovere per lui, West Ham e Leeds United su tutte, come confermato anche da alcuni rumors provenienti dall'Inghilterra.