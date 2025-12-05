MN - Savicevic: "Maignan? Ma che cambiare?! Tutto dipende da lui e dai dirigenti"

Dejan Savicevic, detto Il Genio, ha lasciato un ricordo memorabile nei cuori di tutti i tifosi milanisti. Sei stagioni in rossoneri caratterizzate da gol, vittorie e giocate di una classe senza tempo. L'ex numero 10 rossonero oggi è tornato a Milano per la presentazione dell'Album dei calciatori presso l'Edicola Panini di piazzale Lavater. Presente anche un inviato della redazione di MilanNews.it che lo ha intervistato in esclusiva ai nostri microfoni. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Maignan rinnovo o cambiare?

"Ma che cambiare? Tutto dipende da lui, ha già dimostrato di essere un grandissimo portiere: io vorrei che lui restasse nel Milan ma dipende dai dirigenti e dalla sua voglia di voler rimanere nel Milan"

LAZIO-MILAN, LE DICHIARAZIONI POST GARA DI ALLEGRI

"Chi vince - ha spiegato Massimiliano Allegri a SportMediaset nel post Lazio-Milan - ha sempre ragione, la Lazio ha vinto una partita in cui ha avuto più difficoltà rispetto a sabato. Era una partita bloccata e chi segnava per primo vinceva: abbiamo avuto un'occasione e on abbiamo fatto gol, poi non abbiamo difeso bene sul calcio d'angolo. Jashari ha fatto una bella partita dopo tanto tempo, Ricci ha fatto una buona partita. Dispiace essere usciti perché ci tenevamo ma ora obbiamo mettere tutto da parte e pensare al Torino. Dobbiamo essere arrabbiati: quando perdiamo e veniamo eliminati ci deve essere dispiacere. D'altra parte dobbiamo guardare in avanti, c'è Torino e Sassuolo prima della Supercoppa Italiana in Arabia. Sul gol potevamo difendere meglio. Avevamo il comando della partita e abbiamo sbagliato tre o quattro palle facili: abbiamo regalato una punzione, un calcio d'angolo e abbiamo subito gol. È successo con la Cremonese e col Pisa: diventiamo pericolosi e dobbiamo migliorare... Leao anche stasera ha avuto una bella occasione, si è mosso bene dentro e fuori l'area: quando non c'è va occupata con altri giocatori. Ha fatto una buona paritta e si è messo a disposizione della squadra. Non bisogna deprimersi perché abbiamo una stagione davanti e l'obiettivo è giocare la Champions l'anno prossimo. Abbiamo Pulisic e Leao che hanno fatto 10 gol in due: abbiamo bisogno dei centrocampisti, di fare più gol sulle palle inattive. Gimenez deve ancora rientrare".