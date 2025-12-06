Gimenez il sacrificato. Tuttosport: "Tare, 3 colpi da scudetto"

Un domani ci interrogheremo su cosa non è andato tra il Milan e Santiago Gimenez, arrivato quasi un anno fa dal Feyenoord ed accolto a Milano come la soluzione ai tanti problemi che nel corso degli anni la formazione rossonera ha avuto con le sue prime punte. Fatta accezione per Olivier Giroud mai nessuno ha reso secondo le aspettative, e il Bebote è solo l'ultima "vittima" di una vera e propria carneficina di attaccanti.

Per questo motivo il sacrificato nel prossimo calciomercato invernale sarà lui, anche perché l'obiettivo della dirigenza è chiara. Titola infatti questa mattina Tuttosport che "Tare, 3 colpi da scudetto", ovvero un difensore centrale (Ramos o Thiago Silva?), un esterno destro ma in primi una prima punta, che possa però riuscire a fare quello che solo Giroud ha fatto prima di lui, segnare.