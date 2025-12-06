Allarme Allegri, i conti non tornano. La Gazzetta: "Il centro non fa centro"

vedi letture

Spesso nel corso delle sue conferenze stampa Massimiliano Allegri ha ribadito quanto l'apporto in termini realizzativi del centrocampo sia fondamentale, peccato però che fino a questo momento le cose non starebbero andando secondo le aspettative. Dalla mediana il Milan ha fino a questo momento ricavato appena 4 gol, meno della metà rispetto al Napoli e giusto la metà rispetto all'Inter.

La vera anomalia è però Adrien Rabiot, ancora fermo a 0 centri stagionali. Per questo motivo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina lanciato l'allarme, titolando "Il centro non fa centro", rispetto a quello che invece si aspettavano tifosi e Massimiliano Allegri.