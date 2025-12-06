Allarme Allegri, i conti non tornano. La Gazzetta: "Il centro non fa centro"
MilanNews.it
Spesso nel corso delle sue conferenze stampa Massimiliano Allegri ha ribadito quanto l'apporto in termini realizzativi del centrocampo sia fondamentale, peccato però che fino a questo momento le cose non starebbero andando secondo le aspettative. Dalla mediana il Milan ha fino a questo momento ricavato appena 4 gol, meno della metà rispetto al Napoli e giusto la metà rispetto all'Inter.
La vera anomalia è però Adrien Rabiot, ancora fermo a 0 centri stagionali. Per questo motivo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina lanciato l'allarme, titolando "Il centro non fa centro", rispetto a quello che invece si aspettavano tifosi e Massimiliano Allegri.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
1 Pedullà sincero dopo la Coppa Italia: "Le partite serie durano 90 minuti e il primo a non essere contento era Allegri"
Primo Piano
Luca SerafiniBasta uno starnuto di Zaccagni per soffiare via i rossoneri dalla Coppa Italia: ci voleva molto altro…
Franco OrdinePerché Di Paolo è da mandare a casa. Il peso di La Russa contro il Milan. Thiago Silva: piuttosto che niente…
Carlo PellegattiMaignan, per la gioia di Omero, Salgari e Verne. Allegri, l’alchimista. A gennaio non si rompe il porcellino. Incubo Perth sempre più vicino
ESCLUSIVA MN - Falci, autore libro 'A corto Muso': "Allegri è riuscito a ridare anima al Milan. Contro di lui c'è stata malafede"
FOCUS MN - Potenza e sacrificio al servizio del gioco: Mateta è il prototipo di attaccante "allegriano"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com