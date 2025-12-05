La Gazzetta conferma: "Piace Arizala. Arriva a gennaio per 3 milioni?"

Il pre-gara di Lazio-Milan di Coppa Italia, ieri, è stato condizionato, almeno lato rossonero, da un'indiscrezione di mercato che ha trovato sempre più piede, anche velocemente. I giornalisti esperti di mercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno dato per fatta l'operazione per portare a Milanello il giovane terzino sinistro colombiano classe 2005 Juan David Arizala, oggi giocatore in patria del Deportivo Independiente Medellin. Un'operazione già definita e che si concluderà all'apertura del mercato.

Oggi la Gazzetta dello Sport conferma questa indiscrezione e cita questo possibile colpo di mercato titolando così: "Piace Arizala. Arriva a gennaio per 3 milioni?". Questa è la cifra riportata da Romano che oggi la rosea fa risuonare: nell'accordo tra i due club c'è anche l'inserimento di una clausola per la futura rivendita. Se l'operazione andrà effettivamente in porto, si tratterà di una delle cessioni più onerose nella storia del campionato colombiano di calcio.