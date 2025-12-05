Allegri non fa drammi, la Gazzetta riporta le sue parole: "Ora arrabbiati e non depressi"

vedi letture

Un'eliminazione da una competizione fa sempre male, perché è una sconfitta e perché è un obiettivo verso il quale, generalmente, si parte tutti quanti ad armi pari. Nel caso specifico del Milan, considerando la sconfitta in finale dell'anno scorso e il fatto che non entra nella bacheca rossonera dall'ormai lontano 2003, forse ogni eliminazione è anche più dolorosa. Allo stesso tempo Massimiliano Allegri ieri sera, dopo la sconfitta contro la Lazio, si è presentato relativamente sereno ai microfoni e non ha voluto fare alcun tipo di dramma.

La Gazzetta dello Sport oggi propone un pezzo in cui va a riprendere le dichiarazioni più importanti del tecnico livornese. Come titolo viene citato lo slogan che Allegri sicuramente ripeterà in questi giorni a Milanello: "Era un obiettivo. Ora arrabbiati e non depressi". Sulla questione attaccante e in generale su cosa è ancora deficitario il Milan, Max ha commentato: "Mancano i gol sulle palle inattive e dai centrocampisti. Leao? Buona gara". Infine lo sguardo già rivolto al futuro, che è prossimo: "Testa al Toro: abbiamo una stagione davanti e il primo traguardo è la Champions"