Piccola luce nel buio, la Gazzetta: "Finalmente Jashari, test positivo"

Una delle grandi curiosità della partita di ieri era la presenza dal primo minuto di Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero, su cui il Milan ha investito questo tempo tanto dempo e una discreta somma di denaro, ha giocato ieri per la prima volta da titolare con la casacca rossonera. Un inizio di stagione turbolento per l'ex Club Brugge che, dopo la movimentata estate, si è rotto il perone ed è rimasto fuori fino a inizio novembre. Ieri l'occasione giusta per togliersi un po' di polvere.

La prestazione, pur condizionata logicamente dalla ruggine e da una tenuta atletica ancora lontana dai giorni migliori, è stata globalmente positiva, probabilmente l'unica piccola luce nel buio dell'eliminazione di ieri. Lo pensa la Gazzetta dello Sport che questa mattina titola così sulla prova del calciatore elvetico: "Finalmente Jashari: qualità e sostanza. Test positivo". Nel sottotitolo poi viene aggiunto: "Lo svizzero, reduce da oltre tre mesi di stop per il brutto infortunio estivo, gioca una gara molto convincente"