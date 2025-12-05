Il Milan esce dalla Coppa: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Il Milan esce dalla Coppa Italia, lo fa agli ottavi di finale ma dopo aver giocato già due turni all'inizio stagione. La Lazio sfrutta il fattore campo e la voglia di rivincita dopo la sconfitta di sabato in campionato e piazza la zuccata con il capitano Mattia Zaccagni nel finale. Un risultato deludente ma che, come ha detto Allegri, non deve deprimere troppo i suoi che devono continuare nel proprio percorso di crescita. Di seguito si riportano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti questa mattina in edicola.

La Gazzetta dello Sport titola così: "Milan, che botta. La Lazio vince 1-0 e va ai quarti". Nel sottotitolo si aggiunge la storia del match: "Leao sbaglia, Zaccagni segna. Sarri si prende la rivincita". Il Corriere dello Sport nella sua apertura scrive così: "Zac, fuori Max. Capolavoro Lazio: il Milan va a casa. Zaccagni decisivo, nei quarti c'è il Bologna". Continua poi nel sottotitolo: "Angolo di Tavares e gol di testa del capitano: la svolta arriva all'80°. Mandas salva su Pulisic, Maignan super su Noslin".

Tuttosport parla della gara in taglio alto, titolando: "Il veleno Lazio fa fuori il Milan. Zaccagni vendica la notte di San Siro: 1-0". Nel sottotitolo poi si legge: "Testata letale all'80', poco prima Leao si era divorato il vantaggio. Nei quarti Sarri trova Italiano". Infine il QS che apre così: "Milan a secco, rivincita Sarri". E poi continua: "Coppa Italia, Allegri eliminato dalla rete di Zaccagni: 1-0".