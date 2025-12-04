Stasera Lazio-Milan. La Gazzetta su Castellanos e Leao: "Tay-Rafa, fame di gol"

vedi letture

In vista di Lazio-Milan di stasera, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così su Castellonos e Leao: "Tay-Rafa, fame di gol". Saranno loro a guidare gli attacchi delle rispettive squadre: l'argentino tornerà titolare dopo l'infortunio muscolare che lo ha tenuto nelle ultime settimane, mentre il portoghese agirà ancora da numero 9, ma stavolta alle sue spalle giocherà Ruben Loftus-Cheek.

Si riporta di seguito il tabellone di Coppa Italia dopo le partite di ieri:

OTTAVI DI FINALE

martedì 2 dicembre 2025

21:00 Juventus-Udinese 2-0

mercoledì 3 dicembre 2025

15:00 Atalanta-Genoa 4-0

18:00 Napoli-Cagliari 10-9 d.c.r.

21:00 Inter-Venezia 5-1

giovedì 4 dicembre 2025

18:00 Bologna-Parma

21:00 Lazio-Milan

martedì 13 gennaio 2025

21:00 Roma-Torino

martedì 27 gennaio 2026

21:00 Fiorentina-Como

QUARTI DI FINALE

Bologna/Parma – Lazio/Milan

Juventus – Atalanta

Inter– Roma/Torino

Fiorentina/Como – Napoli