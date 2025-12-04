Il CorSport in prima pagina: "Milan, il conto di Sarri"

di Enrico Ferrazzi

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan, il conto di Sarri". I rossoneri affronteranno stasera negli ottavi di Coppa Italia (gara secca, in caso di parità si andrà direttamente ai rigori) la Lazio pochi giorni dopo il match di campionato che ha scatenato parecchie polemiche arbitrali. Chi vincerà la gara affronterà ai quarti una tra Bologna e Parma che scenderanno in campo oggi alle 18. 

Si riporta di seguito il tabellone di Coppa Italia dopo le partite di ieri: 

OTTAVI DI FINALE

martedì 2 dicembre 2025
21:00 Juventus-Udinese 2-0

mercoledì 3 dicembre 2025
15:00 Atalanta-Genoa 4-0
18:00 Napoli-Cagliari 10-9 d.c.r.
21:00 Inter-Venezia 5-1

giovedì 4 dicembre 2025
18:00 Bologna-Parma
21:00 Lazio-Milan

martedì 13 gennaio 2025
21:00 Roma-Torino

martedì 27 gennaio 2026
21:00 Fiorentina-Como

QUARTI DI FINALE

Bologna/Parma – Lazio/Milan
Juventus – Atalanta

Inter– Roma/Torino
Fiorentina/Como – Napoli