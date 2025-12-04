Tuttosport titola: "Lazio-Milan, ecco Jashari: Max lo prova alla Modric"

Questa mattina Tuttosport titola così in prima pagina: "Lazio-Milan, ecco Jashari: Max lo prova alla Modric". Dopo oltre tre mesi a causa di un grave infortunio (frattura del perone) rimediato a fine agosto in allenamento, Ardon Jashari è finalmente pronto per tornare in campo in una gara ufficiale. Stasera negli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio, lo svizzero verrà schierato dal primo minuto davanti alla difesa al posto di Luka Modric.

Intervistato da SportMediaset nella giornata di ieri, Max Allegri ha parlato così di Jashari: "Più che per vedere le qualità di Jashari, sarà opportunità per vedere la sua condizione fisica: quando è arrivato era praticamente fermo da un mese e mezzo. Ha giocato 45 minuti e si è fatto male per due mesi. Sono curioso anche io di vedere a che livello è sulla parte atletica".