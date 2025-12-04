Milan, turno di riposo per Gabbia: contro la Lazio c'è De Winter al centro della difesa

Oggi alle 09:09Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Massimiliano Allegri, in vista della gara di questa sera valida per gli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio, farà un po' di turnover in tutti i reparti. In difesa, Matteo Gabbia avrà un turno di riposo e a giocare al suo posto al centro della retroguardia a tre del Milan sarà Koni De Winter. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che riporta poi anche le altre novità di formazione: a sinistra spazio a Pervis Estupinan, in mezzo al campo ci saranno Ardon Jashari e Samuele Ricci insieme ad Adrien Rabiot, mentre in attacco il partner di Rafael Leao sarà Ruben Loftus-Cheek

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: govedì 4 dicembre 2025
Ore: 21.00
Stadio: Olimpico, Roma
Diretta TV: Italia 1
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Lo Cicero – Dei Giudici
IV uomo: Doveri
VAR: Pezzuto
AVAR: Aureliano