Milan, turno di riposo per Gabbia: contro la Lazio c'è De Winter al centro della difesa

Massimiliano Allegri, in vista della gara di questa sera valida per gli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio, farà un po' di turnover in tutti i reparti. In difesa, Matteo Gabbia avrà un turno di riposo e a giocare al suo posto al centro della retroguardia a tre del Milan sarà Koni De Winter. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che riporta poi anche le altre novità di formazione: a sinistra spazio a Pervis Estupinan, in mezzo al campo ci saranno Ardon Jashari e Samuele Ricci insieme ad Adrien Rabiot, mentre in attacco il partner di Rafael Leao sarà Ruben Loftus-Cheek.

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Data: govedì 4 dicembre 2025

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

Diretta TV: Italia 1

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Lo Cicero – Dei Giudici

IV uomo: Doveri

VAR: Pezzuto

AVAR: Aureliano