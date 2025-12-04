CorSera: "Milan, il piano Max per la Coppa. Ma la Lazio prepara la vendetta"

"Milan, il piano Max per la Coppa. Ma la Lazio prepara la vendetta": titola così stamattina il Corriere della Sera in vista della gara di questa sera tra Lazio e Milan, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Massimiliano Allegri farà riposare qualche titolarissimo come Gabbia, Modric e Bartesaghi e darà spazio a chi ha giocato meno nell'ultimo periodo come De Winter, Ricci, Estupinan, Loftus-Cheek e Jashari. La curiosità più grande sarà sicuramente vedere all'opera lo svizzero che torna a giocare una partita ufficiale dopo oltre tre mesi.

Il clima che attende il Milan stasera all'Olimpico di Roma sarà molto caldo dopo le tensioni che si sono scatenate qualche giorno fa nel match di campionato a causa dell'episodio del rigore non dato nel recupero che ha scatenato parecchie polemiche: "Troveremo un bell'ambiente come sempre a Roma. Giochiamo contro la Lazio in un ottavo di Coppa Italia: per tutte e due le squadre è un obiettivo importante. Sarà una bella partita contro una squadra complicata come abbiamo visto sabato" il commento di ieri a SportMediaset di Max Allegri.

