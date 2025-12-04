Milan, si ferma Fofana: problema all'adduttore, salterà anche il Torino in campionato
Ieri è arrivata una brutta notizia da Milanello in merito all'infortunio di Youssouf Fofana, finora titolare inamovibile del centrocampo del Milan: come spiega stamattina il Corriere della Sera, il centrocampista francese si è infatti dovuto fermare a causa di un problema muscolare all'adduttore. L'ex Monaco salterà sia la gara di Coppa Italia di stasera contro la Lazio, sia il successivo impegno di campionato dei rossoneri in casa del Torino in programma lunedì.
Questo il punto sugli infortunati fatto ieri da Max Allegri a SportMediaset: "Pulisic è a disposizione, Fofana no e speriamo di averlo col Sassuolo. Athekame no, Gimenez anche e sta lavorando per il rientro: ho bisogno di tutti i giocatori ed è importante che tutti siano a disposizione. Più andiamo avanti, più sono importanti le sostituzioni".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan