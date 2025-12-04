Verso Lazio-Milan di Coppa Italia: le probabili formazioni delle due squadre

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:29Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabile formazioni di Lazio e Milan per la gara di questa sera valida per gli ottavi di Coppa Italia

LAZIO: (4-3-3) Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. 

MILAN: (3-5-1-1) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao. 

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: giovedì 4 dicembre 2025
Ore: 21.00
Stadio: Olimpico, Roma
Diretta TV: Italia 1
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Lo Cicero – Dei Giudici
IV uomo: Doveri
VAR: Pezzuto
AVAR: Aureliano