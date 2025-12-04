Verso Lazio-Milan: Pulisic recuperato, ma in attacco ci sarà Loftus con Leao

Verso Lazio-Milan: Pulisic recuperato, ma in attacco ci sarà Loftus con LeaoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:40Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Dopo aver saltato l'ultimo impegno di campionato per un affaticamento muscolare, ieri Christian Pulisic è tornato ad allenarsi in gruppo ed è stato convocato da Massimiliano Allegri per la gara di questa sera contro la Lazio, valida per gli ottavi di Coppa Italia. L'americano partirà dalla panchina e al suo fianco ci sarà anche Christopher Nkunku perchè la coppia titolare in attacco sarà quella composta da Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: govedì 4 dicembre 2025
Ore: 21.00
Stadio: Olimpico, Roma
Diretta TV: Italia 1
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Lo Cicero – Dei Giudici
IV uomo: Doveri
VAR: Pezzuto
AVAR: Aureliano