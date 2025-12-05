Il QS si allinea ad Allegri dopo l'eliminazione: "Milan, questione di testa"

La rete del capitano biancoceleste Mattia Zaccagni, che ha decretato l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia, è arrivata a dieci minuti dalla fine della gara e soprattutto è stata segnata nel momento in cui i rossoneri sembravano di poter avere il pallino del gioco in mano. Secondo Massimiliano Allegri, intervenuto nel post partita, è stato paradossalmente questo il problema dei suoi ragazzi: come successo con Cremonese e Pisa, secondo il tecnico, anche ieri nel momento di maggiore sicurezza in campo, il Diavolo ha commesso alcune leggerezze che hanno dato il là alla rete laziale.

Un tema che riprende da vicino anche il QS questa mattina nella lettura che il quotidiano a tema sportivo fa della partita che si è giocata ieri sera allo stadio Olimpico. Il titolo recita: "Milan, questione di testa. Zaccagni affonda Allegri. Ora tutto sul campionato". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Il Diavolo manca un obiettivo, la Lazio si prende la rivincita dopo le polemiche". E ancora si legge: "Rafa manca il gol, ai rossoneri restano la volata scudetto e la Supercoppa"