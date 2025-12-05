Rafa tradisce, la Gazzetta: "Leao sbaglia e condanna Max"

vedi letture

Sabato scorso una sua zampata da vero bomber aveva regalato i tre punti in campionato al Milan contro la Lazio, ieri sera invece Rafael Leao si è mangiato la più grossa occasione per il Diavolo: al termine di una bellissima azione, il numero 10 milanista ha sparato alto da posizione molto favorevole. Pochi minuti dopo è arrivato il colpo di testa di Mattia Zaccagni che ha mandato ai querti di finale la formazione allenata da mister Maurizio Sarri. Questa è l'altalena del calcio e forse anche quella di Leao, su cui certo non può cadere tutto il peso della sconfitta che invece va condiviso con tanti altri compagni apparsi decisamente sottotono.

La Gazzetta dello Sport questa mattina però titola proprio dal punto di vista di Rafa e scrive così: "Milan a metà, rivincita Lazio. Colpo Zaccagni: Leao sbaglia e condanna Max". Nel sottotitolo si legge: "Il Diavolo fatica nel primo tempo e domina la ripresa ma non basta: sconfitta dopo 13 gare utili di fila. Sarri si rifà dopo il ko di San Siro e ai quarti trova il Bologna". La rosea prova anche a dare una spiegazione tattica al passo falso milanista: "Nei rossoneri ha pesato la scelta di risparmiare Modric, l'unico che dà qualità al palleggio lento e prevedibile"