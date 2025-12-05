Testa a lunedì, la Stampa avverte il Milan: "Per il Toro è la classica preferita"

Non ci sarà troppo tempo per leccarsi le ferite a Milanello dopo la sconfitta di ieri in Coppa Italia: e forse è meglio così. Il Diavolo oggi già sarà al lavoro per preparare al meglio la sfida del 14° turno di campionato: gli uomini di Allegri saranno in campo, con il loro mister a seguirli dalla tribuna, il giorno dell'Immacolata, lunedì 8 dicembre, in casa del Torino. Una trasferta che banale non è dal momento che negli ultimi 12 anni si è registrata una sola vittoria del Milan, peraltro nell'anno del covid.

Ed è proprio di questo che parla La Stampa questa mattina, in ottica Torino ma in un certo senso avvertendo il Milan. Titola così il quotidiano piemontese: "Milan, quando il colpo è possibile. Per il Toro è la classica preferita". Nell'occhiello si legge: "Granata migliori con le grandi. E con i rossoneri già 28 punti nei 20 anni di Cairo". Considerando le 5 big, Milan, Inter, Juve, Napoli e Roma, i rossoneri sono quelli che hanno concesso più punti al Toro, 28. Dopo la classifica prosegue: Napoli 25, Roma 21, Inter 20, Juve 11.