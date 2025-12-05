Il Diavolo perde un obiettivo, Tuttosport: "Resta solo il campionato"

Senza gli impegni nelle coppe europee per il Milan quest'anno gli obiettivi erano contati: la Coppa Italia, visto anche il feeling di Massimiliano Allegri con questa competizioni vinta cinque volte con la Juventus, era sicuramente uno di questi ma il sogno si infrange praticamente subito. I rossoneri, dopo un primo tempo letargico, non fanno una brutta ripresa ma prendono gol ingenuamente, come sottolineato dallo stesso tecnico milanista, e sono costretti a dire addio a uno dei primi obiettivi stagionali. Ne rimangono due: Supercoppa e qualificarsi per la Champions League in campionato.

Oggi Tuttosport propone proprio questa riflessione, all'indomani dell'eliminazione maturata allo stadio Olimpico: "Milan, resta solo il campionato. Senza Europa c'è un unico obiettivo". Nel sottotitolo viene riportata una citazione di Max Allegri pronunciata nel post gara: "Ci sono state tre-quattro buone occasioni, poi abbiamo incassato un gol evitabile". Nel pre-gara, invece, Igli Tare, direttore sportivo rossonero, aveva parlato così sul possibile rinnovo di Maignan: "Cercheremo la strada giusta nei tempi dovuti".