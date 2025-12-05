Il Milan cade a Roma, il CorSport: "Graffio di Zaccagni"

Il Milan cade a Roma: gli ottavi di finale di Coppa Italia sorridono alla Lazio che vince 1-0 nel finale e stacca il pass per i quarti di finale dove affronterà, in trasferta, il Bologna campione in carica della competizione che precedentemente aveva sconfitto in rimonta il Parma. Una battuta d'arresto deludente per i rossoneri, comunque solamente alla seconda sconfitta in stagione, la prima da agosto: il peso della notte dell'Olimpico sarà valutato da come sarà in grado di reagire la squadra di Max Allegri.

Intanto questa mattina il Corriere dello Sport celebra la vittoria biancoceleste così: "Il graffio di Zaccagni sul Milan". Nell'occhiello viene spiegato il momento di svolta della gara, lettura proposta anche dallo stesso Allegri nel post gara: "Quando Max prova a spingere, un colpo di testa vincente fa esultare l'Olimpico". La rete decisiva laziale arriva nel momento migliore rossonero e forse proprio quando la squadra milanista si sentiva in controllo: abbassata la famosa soglia del pericolo e gol subito. Nel sottotitolo si legge: "Successo limpido e rivincita biancoceleste dopo le tensioni in campionato. Sarri vola ai quarti: affronterà il Bologna di Immobile".