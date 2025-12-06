Jashari ok. Il CorSport: "Buona la prima da vice Modric"

vedi letture

Quello di giovedì non è stato solo un ottavo di finale di Coppa Italia, ma anche un test prova per quei giocatori che fino a questo momento hanno trovato meno spazio rispetto agli altri. Su tutti Ardon Jashari, che rientrato da un grave infortunio ha mandato messaggi più che incoraggianti a Massimiliano Allegri in vista del proseguo della stagione.

Il Corriere dello Sport ha infatti questa mattina titolato "Buona la prima da vice Modric", anche perché a differenza di Ricci, in palese difficoltà contro la Lazio, Jashari è riuscito ad offrire una prestazione più che positiva, crescendo minuto dopo minuto, nonostante un avvio non brillantissimo.