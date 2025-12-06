Il Milan bis non funziona. Il QS: "Panchina corta e poca qualità"
Il Milan è primo in classifica in campionato, ma qualcosa sembrerebbe non funzionare alla perfezione. Negli 11 la formazione rossonera è forte, ma manca qualcosa nelle alternative, che a più riprese Massimiliano Allegri ha definito essere fondamentali soprattutto nella rincorsa ai propri obiettivi stagionali, visto che spesso e volentieri la panchina, con le rispettive sostituzioni, può essere decisiva.
Quella del Milan, però, non sembra essere all'altezza, ed è per questo che stamattina Il QS, edizione Il Giorno, ha scritto che il Diavolo 2.0 di Max Allegri non funziona per via, appunto, di un "Panchina corta e poca qualità".
