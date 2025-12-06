Modric indispensabile, qualità e quantità. La Gazzetta: "Luka è il numero uno"

A volte si rischia di cadere nel banale quando si elogia un giocatore come Luka Modric, ma non si può fare altrimenti, anche perché a 40 anni il croato sta dimostrando di poter dare ancora tanto al calcio europeo. Bravo il Milan a cogliere quest'opportunità e godersi un campione senza tempo che oggi, nonostante l'età, quando non gioca si sente.

E la partita di giovedì contro la Lazio ne è stato un esempio, visto che sono mancate le sue letture difensive, così come la qualità nel fraseggio. Insomma, Modric è indispensabile, un leader tecnico di qualità e quantità, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina ha titolato "Luka è il numero uno".