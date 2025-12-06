L'ostacolo nella corsa scudetto. Il CorSera: "Milan, attacco in tilt"
MilanNews.it
Se il Milan vuole seriamente restare nella corsa scudetto deve risolvere (forse) il suo problema principale: l'attacco. Dagli errori di Rafael Leao al mistero Nkunku, passando per la grana Santiago Gimenez alla dipendenza da Christian Pulisic.
In merito a questo discorso Il Corriere della Sera ha questa mattina titolato "Milan, attacco in tilt", ribadendo quanto il calciomercato possa essere d'aiuto per una squadra che ha bisogno di una prima punta di ruolo, una di quelle riempiono l'area e costringono le difese avversarie a mantenere costantemente la percezione dell'attenzione del pericolo altissima.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
2 Pedullà sincero dopo la Coppa Italia: "Le partite serie durano 90 minuti e il primo a non essere contento era Allegri"
Primo Piano
Luca SerafiniBasta uno starnuto di Zaccagni per soffiare via i rossoneri dalla Coppa Italia: ci voleva molto altro…
Franco OrdinePerché Di Paolo è da mandare a casa. Il peso di La Russa contro il Milan. Thiago Silva: piuttosto che niente…
Carlo PellegattiMaignan, per la gioia di Omero, Salgari e Verne. Allegri, l’alchimista. A gennaio non si rompe il porcellino. Incubo Perth sempre più vicino
ESCLUSIVA MN - Falci, autore libro 'A corto Muso': "Allegri è riuscito a ridare anima al Milan. Contro di lui c'è stata malafede"
FOCUS MN - Potenza e sacrificio al servizio del gioco: Mateta è il prototipo di attaccante "allegriano"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com