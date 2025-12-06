L'ostacolo nella corsa scudetto. Il CorSera: "Milan, attacco in tilt"

Se il Milan vuole seriamente restare nella corsa scudetto deve risolvere (forse) il suo problema principale: l'attacco. Dagli errori di Rafael Leao al mistero Nkunku, passando per la grana Santiago Gimenez alla dipendenza da Christian Pulisic.

In merito a questo discorso Il Corriere della Sera ha questa mattina titolato "Milan, attacco in tilt", ribadendo quanto il calciomercato possa essere d'aiuto per una squadra che ha bisogno di una prima punta di ruolo, una di quelle riempiono l'area e costringono le difese avversarie a mantenere costantemente la percezione dell'attenzione del pericolo altissima.