Allegri lancia l'allarme: mediana del Milan poco prolifica, bisogna migliorare

vedi letture

Spesso nel corso delle sue conferenze stampa Massimiliano Allegri ha ribadito quanto l'apporto della mediana in termini realizzativi sia fondamentale, anche perché spesso e volentieri le partite non le vincono solo gli attaccanti. Addirittura il tecnico livornese si era sbilanciato in estate dicendo che Fofana e Loftus-Cheek dovevano arrivare alla doppia cifra, ma siamo ben lontani da un obiettivo del genere, anche perché il centro del Milan non fa centro.

Allegri lancia l'allarme: mediana poco prolifica

Al 6 dicembre i centrocampisti del Milan hanno portato appena 5 gol, se vogliamo considerare anche Saelemaekers in questo gruppo. 7 in meno rispetto al Napoli (11), e 4 in meno rispetto all'Inter, che ha addirittura in Calhanoglu l'uomo che ha segnato di più di tutta la mediana rossonera (5 gol). Un dato, questo, che preoccupa Massimiliano Allegri, che nel post partita di Roma contro la Lazio ha lanciato questo allarme, lui che si aspetta molto di più dall'apporto dei suoi centrocampisti. Ma la domanda a questo punto sorge spontanea: perché il Milan segna poco con la sua mediana? Il discorso è più semplice di quanto si possa immaginare. C'è un problema di mira tra i centrocampisti rossoneri, vedi Fofana, che viaggia ad oltre 1,6 tiri a partita, ma è riuscita a centrarla solo in 11.

Rabiot l'anomalia

La vera anomalia del centrocampo del Milan porta però il nome di Adrien Rabiot, fermo ancora a 0 centri stagionali. E pensare che sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri il francese ha stabilito il suo record di marcature in una singola stagione, eppure nella reunion al Milan qualcosa non starebbe funzionando. In 6 presenze in Serie A, infatti, il francese non ha ancora centrato la porta avversaria, non avendoci però neanche provato chissà quante volte (6 totali: 3 respinte, 3 fuori).