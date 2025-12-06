La giostra del Milan. Il CorSport: "Mateta e Fullkrug, le prime idee da sviluppare"

Il Milan è sì primo in classifica, ma qualcosa nello scacchiere di Massimiliano Allegri sembrerebbe non funzionare. A questa squadra manca un centravanti, una prima punta di peso, un giocatore in grado di riempire l'area di rigore avversaria e costringere i difensori ad avere costantemente un livello di attenzione e percezione del pericolo altissimo.

Certo, Leao e Pulisic riescono in questo compito, seppur in parte, visto che né uno, né tanto meno l'altro, sono numeri 9 puri. Per questo motivo Il Corriere dello Sport questa mattina parla di giostra del Milan, titolando "Mateta e Fullkrug, le prime idee da sviluppare", perché Massimiliano Allegri potrebbe avere bisogno di almeno altri 2 rinforzi nel prossimo calciomercato per riuscire realmente a competere per lo scudetto.