Dopo Okafor il Leeds prova riaprire il canale con il Milan per Gimenez

Oggi alle 13:00Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis

L'asse Milano-Leeds potrebbe infuocarsi nuovamente nel prossimo calciomercato invernale. Dopo aver prelevato dal Milan Noah Okafor la scorsa estate, i Whites sarebbero tornati a guardare in casa rossonera per rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. 

Stando ai colleghi di Team Talk nel mirino della formazione di Premier League ci sarebbe finito Santiago Gimenez, oramai ai margini del progetto tecnico del Milan nonostante le continue smentite di agente e famiglia. Oltre al Leeds United, comunque, in Inghilterra anche il West Ham avrebbe mostrato interesse nei confronti del Bebote