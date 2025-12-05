Lazio, ottavo di finale di Coppa Italia festeggiato con un video-provocazione verso i tifosi rossoneri
Gestione dei social molto particolare della Lazio, con l'account ufficiale della società biancoceleste che ha pubblicato un video per prendere in giro i tanti tifosi rossoneri dopo la vittoria in Coppa Italia di ieri sera.
Il tutto nasce alla fine di Milan-Lazio di Serie A, gara vinta 1-0 dai rossoneri: pasticcio del VAR nel finale, come confermato dal designatore Rocchi (clicca QUI), e arbitro che riesce comunque a prendere la decisione giusta non assegnando un rigore che non doveva essere assegnato. Nel post partita il club di Lotito ha scelto di andare in silenzio stampa, alludendo ad un arbitraggio parziale e sfavorevole: tutto molto distante dalla realtà effettiva dei fatti.
🚩🤭#LazioMilan#AvantiLazio pic.twitter.com/g141HqRpB8— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 5, 2025
