Lazio, Sarri: "VAR? L’arbitro deve decidere con una tranquillità diversa da quella che ho visto sabato. Ho un suggerimento..."

di Enrico Ferrazzi

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio che non aveva parlato dopo la gara contro il Milan di sabato, ha dichiarato ai microfoni di Sportmediaset a due giorni dalla sfida di Coppa Italia sempre con i rossoneri: "Bisogna azzerare tutto e ributtarsi sula prossima partita, senza crearsi alibi di arbitraggi. Piuttosto, mi viene in mente un suggerimento: mettiamo le postazioni Var dalla parte opposta delle panchine. L’arbitro deve prendere delle decisioni in una tranquillità diversa da quella che ho visto. Rivalsa? Noi dobbiamo giocare per i nostri obiettivi, di tutto abbiamo bisogno meno che di una partita nervosa". 

