Qui Lazio, ballottaggio Taty-Dia per l'attacco: Mandas tra i pali

vedi letture

Dopo le polemiche, cadute nel vuoto, la Lazio si appresta a sfidare nuovamente il Milan: succederà domani sera allo stadio Olimpico di Roma e questa volta si giocherà in Coppa Italia. La vittoria vale un posto nei quarti di finale contro la vincente di Bologna-Parma, sfida che si disputerà alle 18, tre ore prima del calcio di inizio della partita tra biancocelesti e rossoneri. Il tecnico Maurizio Sarri, come riporta Il Messaggero, ancora non potrà contare su Cancellieri che potrebbe tornare nel weekend.

Il ballottaggio maggiore riguarda la punta centrale: Taty Castellanos è rientrato in campo proprio nella gara di campionato contro i rossoneri e si gioca la titolarità con Boulaye Dia. Si rivedranno dall'inizio anche il portiere Mandas e il terzino Nuno Mendes, anche lui solamente subentrato a San Siro sabato sera. Anche Dele-Bashiru, reintegrato nell'ultima settimana ed entrato a gara in corso in Serie A, spera di avere una chance per mettersi in mostra dal primo minuto prima di salutare per la Coppa d'Africa.