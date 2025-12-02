Giudice Sportivo: ammenda di 5 mila euro a Guendouzi per aver rivolto gesti provocatori ai tifosi del Milan
Oltre a squalificare per un turno Massimiliano Allegri e a dare una multa da 5 mila euro al Milan per il lancio in campo di alcuni oggetti dalle tribune, il Giudice Sportivo ha preso due decisioni anche sulla Lazio:
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00
IANNI Marco (Lazio): per avere, al 53° del secondo tempo, in risposta all'atteggiamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di quest'ultimo.
AMMENDA DI €5.000,00
GUENDOUZI OLIE Matteo Elias Kenzo (Lazio): per avere, al termine della gara, mentre usciva dal terreno di giuoco, rivolto gesti provocatori ai sostenitori della squadra avversaria; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale.
