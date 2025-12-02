Giudice Sportivo: ammenda di 5 mila euro a Guendouzi per aver rivolto gesti provocatori ai tifosi del Milan

di Enrico Ferrazzi

Oltre a squalificare per un turno Massimiliano Allegri e a dare una multa da 5 mila euro al Milan per il lancio in campo di alcuni oggetti dalle tribune, il Giudice Sportivo ha preso due decisioni anche sulla Lazio

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00 
IANNI Marco (Lazio): per avere, al 53° del secondo tempo, in risposta all'atteggiamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di quest'ultimo. 

AMMENDA DI €5.000,00 
GUENDOUZI OLIE Matteo Elias Kenzo (Lazio): per avere, al termine della gara, mentre usciva dal terreno di giuoco, rivolto gesti provocatori ai sostenitori della squadra avversaria; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale. 
 