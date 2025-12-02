Verso Lazio-Milan di Coppa Italia, parla Sarri: "Rivalsa? Di tutto abbiamo bisogno meno che di una partita nervosa"

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio che non aveva parlato dopo la gara contro il Milan di sabato, ha dichiarato ai microfoni di Sportmediaset a due giorni dalla sfida di Coppa Italia sempre con i rossoneri: "Bisogna azzerare tutto e ributtarsi sula prossima partita, senza crearsi alibi di arbitraggi. Piuttosto, mi viene in mente un suggerimento: mettiamo le postazioni Var dalla parte opposta delle panchine. L’arbitro deve prendere delle decisioni in una tranquillità diversa da quella che ho visto. Rivalsa? Noi dobbiamo giocare per i nostri obiettivi, di tutto abbiamo bisogno meno che di una partita nervosa".

Coppa Italia, la programmazione degli ottavi:

Juventus-Udinese martedì 2 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1

Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre 2025 alle 15 su Italia 1

Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre 2025 alle 18 su Italia 1

Inter-Venezia mercoledì 3 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1

Bologna-Parma giovedì 4 dicembre 2025 alle 18 su Italia 1

Lazio-Milan giovedì 4 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1

Roma-Torino martedì 13 gennaio 2026 alle 21 su Italia

Fiorentina-Como martedì 27 gennaio 2026 alle 21 su Italia 1