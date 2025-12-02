L’Atalanta insidia il Milan: nerazzurri interessati a Mateta

Come riferito anche nei giorni precedenti da diversi esperti di mercato, il Milan sarebbe interessato al centravanti francese del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta. Due gol in 3 partite con la Francia, poi 9 centri e 2 assist con il Crystal Palace. Jean-Philippe Mateta è una sentenza sotto porta e secondo quanto rivelato da BBC Sport, dopo quasi 4 anni dal suo arrivo in Inghilterra, potrebbe essere chiamato dal c.t. Deschamps per i Mondiali 2026. Grazie alle sue prestazioni, ai suoi numeri e alla sua prestanza fisica, che farebbe molto comodo all'attacco rossonero, diversi club sarebbero interessati al centravanti in maglia 14.

Atalanta: interesse per il francese - Sempre secondo il media inglese, non solo il Milan starebbe monitorando Mateta, ma anche un altro club di Serie A, ovvero l'Atalanta di Palladino. Dopo un inizio difficile con Ivan Juric i bergamaschi sono in forte ripresa, come dimostrano le vittorie in Champions League per 3-0 in casa del Francoforte e per 2-0 in campionato contro la Fiorentina. Per ora nulla di concreto, se non la quasi certezza per il classe '97 di lasciare il Palace, come ha fatto intendere anche l'allenatore Glasner. Il prezzo del cartellino del giocatore è alto e, vista la concorrenza, non sarà facile ricevere degli sconti da parte del club inglese.