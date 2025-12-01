Berardi, il comunicato sull'infortunio: l'esterno salta il Milan
Il Sassuolo, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato l'entità dell'infortunio sofferto da Domenico Berardi durante Como-Sassuolo del weekend.
"Gli esami strumentali effettuati a Domenico Berardi, in seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara Como-Sassuolo, hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo".
L'attaccante esterno salterà sicuramente la sfida di San Siro contro il Milan del 14 dicembre alle 12:30.
