Dia a DAZN: "Sappiamo che oggi sarà tosta, ma dobbiamo fare la nostra partita"

vedi letture

Nel pre partita di Milan-Lazio l'attaccante biancoceleste Boulaye Dia è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida di questa sera di San Siro contro i rossoneri:

“Si la squadra sta crescendo. È vero che prendiamo meno gol, anche la fase offensiva sta crescendo. Sappiamo che oggi sarà una partita contro il Milan, ma dobbiamo fare la nostra partita con umiltà. Vediamo alla fine”.