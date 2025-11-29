Como-Sassuolo: Berardi esce al 50’ per infortunio. Tra due settimane c’è il Milan

Ieri sera al Sinigaglia è andato in scena l'anticipo di Serie A tra Como e Sassuolo, match vinto dai lariani per 2-0 che, con questi 3 punti, si sono portati al sesto posto in classifica. Brutte notizie per il Sassuolo non solo dal punto di vista del risultato, che comunque nel campo del temibilissimo Como ci può stare, quanto per ciò che è accaduto al 50' della ripresa.

COSA E' SUCCESSO - Al 5' del secondo tempo, il tecnico dei neroverdi Grosso ha dovuto sostituire dal campo il suo numero 10 Domenico Berardi. L'esterno numero 10 e capitano del Sassuolo si è fermato da solo in seguito ad uno scotto per contenere il pallone sulla fascia destra contro Alberto Moreno e si è toccato la gamba destra. Il giocatore non ce l'ha fatta a proseguire e quindi al suo posto è dovuto entrare al suo posto Volpato. L'entità dell'infortunio sarà noto nelle prossime ore in seguito agli esami strumentali e solo allora sarà possibile capire se e quante partite dovrà saltare, ricordando che il 14 dicembre gli emiliani saranno ospiti dei rossoneri a San Siro.