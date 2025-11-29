Lazio, Sarri non parla nel post partita: biancocelesti in silenzio stampa
a squadra di Allegri viene a capo di una gara complicata contro la Lazio, dopo un primo tempo in cui è stata la squadra di Sarri ad andare vicina al gol con Gila e Zaccagni, nella ripresa rossoneri con un altro piglio e al 51’ passano: bell’azione tra Saelemaekers, Nkunku e Tomori con cross di quest’ultimo per Leao che mette dentro. La Lazio ci prova, nel recupero suspance per un possibile rigore (non concesso dopo review) ai biancocelesti. Rosso ad Allegri, Milan in testa.
Intanto sponda Lazio, la sconfitta non sembra aver fatto bene, nemmeno con un po' di onesta diplomazia. I biancocelesti, probabilmente in protesta al rigore assurdo (se fosse stato concesso) non dato per fallo di Pavlovic, sono in silenzio stampa. Questo quanto riportato da Sky Sport.
MILAN-LAZIO 1-0
Marcatori: 51’ Leao
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (65' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (82' Ricci), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari. All. Allegri
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (84' Tavars); Guendouzi, Vecino (62' Dele Bahiru), Basic (84' Noslin); Isaksen (70' Pedr4o), Dia (62' Castellanos), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Belahyane. All. Sarri
Arbitro: Collu sezione Cagliari.
Ammoniti: 26' Tomori, 57' Pellegrini, 64' Gabbia, 72' Romagnoli, 89' Ricci,103' Zaccagni
Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.
