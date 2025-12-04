Lazio, i convocati di Sarri per la sfida contro il Milan: torna Cancellieri

di Enrico Ferrazzi

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia di questa sera contro il Milan: torna a disposizione Cancellieri, out invece Hysaj. Ecco l'elenco completo: 

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni, Cancellieri.