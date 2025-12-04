Lazio, i convocati di Sarri per la sfida contro il Milan: torna Cancellieri
MilanNews.it
Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia di questa sera contro il Milan: torna a disposizione Cancellieri, out invece Hysaj. Ecco l'elenco completo:
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino;
Attaccanti: Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni, Cancellieri.
🗒️ I nostri convocati per #LazioMilan#AvantiLazio pic.twitter.com/4rIJ4BTEAY— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 4, 2025
Pubblicità
L'Avversario
Lazio, Sarri: "VAR? L’arbitro deve decidere con una tranquillità diversa da quella che ho visto sabato. Ho un suggerimento..."
Perché Di Paolo è da mandare a casa. Il peso di La Russa contro il Milan. Thiago Silva: piuttosto che niente…di Franco Ordine
Le più lette
2 Perché Di Paolo è da mandare a casa. Il peso di La Russa contro il Milan. Thiago Silva: piuttosto che niente…
Primo Piano
Carlo PellegattiMaignan, per la gioia di Omero, Salgari e Verne. Allegri, l’alchimista. A gennaio non si rompe il porcellino. Incubo Perth sempre più vicino
Antonio VitielloLa verità: Milan penalizzato. La firma attesa da tutti e un mercato da sfruttare, altrimenti messaggio chiaro
Pietro MazzaraTutti vogliono il rinnovo di Mike: Milan, che fai? Collu sbugiarda Di Paolo. Di Lautaro nessuno vede nulla? Da “Gate 14” a “Bunker 14”
ESCLUSIVA MN - Falci, autore libro 'A corto Muso': "Allegri è riuscito a ridare anima al Milan. Contro di lui c'è stata malafede"
FOCUS MN - Potenza e sacrificio al servizio del gioco: Mateta è il prototipo di attaccante "allegriano"
Il Milan viaggia a ritmo Scudetto. Ma ci può riuscire per tutta la stagione? Sì, se il mercato aiutasse
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com