Mondiali, De Rossi sicuro: "Siamo più forti di come ci dipingono"
(ANSA) - GENOVA, 06 DIC - "Non farei commenti sul girone ma siamo una squadra molto più forte di quella dipinta negli ultimi mesi e abbiamo un allenatore forte. Abbiamo le potenzialità per passare il girone ma anche per arrivarci pur giocando anche fuori casa. Se parlassimo di un'altra squadra direi che ci sono le potenzialità sia per vincere i playoff e il girone stesso. Ma attenti perché Canada e Svizzera hanno buoni giocatori e rose interessanti.
Però prima pensiamo a raggiungerli e poi vedremo". Così Daniele De Rossi, tecnico del Genoa e campione del mondo 2006, a margine della conferenza pre campionato ha analizzato il girone dei prossimi mondiali nel quale finirebbe l'Italia se riuscisse a passare i play off a Marzo. (ANSA).
