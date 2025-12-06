Il Torino alla ricerca della seconda vittoria di fila contro il Milan in A: ecco da quanto tempo non accade
Lunedì il Milan sarà ospite del Torino per riscattare l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio. Dopo il successo per 2-1 dello scorso 22 febbraio, i granata potrebbero vincere due incontri di fila contro i rossoneri nella competizione per la prima volta da settembre 2019.
